لبنان

ميقاتي مهنئاً بالعام الجديد: باذنه تعالى ستزول المحنة ويتعافى وطننا

Lebanon 24
31-12-2021 | 07:23
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قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر "تويتر": "بالامل والايمان سنستقبل عاماً جديداً نتمناه مليئا بالصحة والخير والعافية لجميع اللبنانيين، وكلنا أمل بأن تتوحد كل الارادات لنتعاون في ورشة النهوض بلبنان مما يمر به من صعوبات ومشكلات، وباذنه تعالى ستزول المحنة ويتعافى وطننا ويستعيد اللبنانيون حياتهم الطبيعية. كل عام وأنتم بخير".
 
 
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