لبنان

علامة: لالتزام الوقاية الشخصية وتلقي اللقاح ضد كورونا

Lebanon 24
31-12-2021 | 07:23
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غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة عبر حسابه على "تويتر": "كثير من الأزمات خارجة عن إرادة المواطن وهو عاجز عن منعها، ولكن للجميع دورا وقدرة على التخفيف والحد من الأزمات الصحية أحيانا كوباء كورونا المخيف بإنتشاره حاليا، من خلال التزام الوقاية الشخصية والتباعد الإجتماعي وتلقي اللقاح".
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