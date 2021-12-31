علامة: لالتزام الوقاية الشخصية وتلقي اللقاح ضد كورونا

غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة عبر حسابه على "تويتر": "كثير من الأزمات خارجة عن إرادة المواطن وهو عاجز عن منعها، ولكن للجميع دورا وقدرة على التخفيف والحد من الأزمات الصحية أحيانا كوباء كورونا المخيف بإنتشاره حاليا، من خلال التزام الوقاية الشخصية والتباعد الإجتماعي وتلقي اللقاح".