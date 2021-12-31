لبنان

رسالة من وزير الداخلية للمواطنين والمؤسسات.. إليكم ما قاله

Lebanon 24
31-12-2021 | 07:52
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صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان التالي:

"في إطار المتابعة لتنفيذ قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي القرار الذي اصدرته وزارة الداخلية والبلديات والذي يقضي بالتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الأعياد، وبإقفال المؤسسات المخالفة وإخلاء روادها، تم بتاريخ 29-12-2021 تسطير 40 محضرا بحق أفراد ومؤسسات؛ 14 محضرا في بيروت و26 في باقي المناطق. هذا وتم إقفال 14 مؤسسة إدارياً لمدة 24 ساعة عملاً بقرار الوزير.
أما واعتبارا من الساعة 19:00 من تاريخ 30-12-2021 ولغاية الساعة 6:00 من تاريخ 31-12-2021، فقد تم تسطير 212 محضرا بحق أفراد ومؤسسات؛ 33 محضرا في بيروت و179 في باقي المناطق. هذا وتم إقفال 20 مؤسسة إدارياً لمدة 24 ساعة عملاً بقرار الوزير.

ويناشد الوزير مولوي المواطنين والمؤسسات السياحية والمطاعم والمقاهي والفنادق بضرورة التقيّد بالاجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا استمرار الدوريات التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي في قمع جميع المخالفات وإقفال المؤسسات وإخلاء روادها، وذلك لغاية 9-1-2022".
 
 
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