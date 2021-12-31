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لبنان
يزوّران شهادات لقاح ضدّ "كورونا" وفحوصات "PCR" لاستخدامها ليلة رأس السنة!
Lebanon 24
31-12-2021
|
08:25
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، خبراً عن قيام أشخاص بتزوير شهادات لقاح ضدّ فيروس كورونا، ونتائج فحوصات "PCR" سلبية، لاستخدامها ليلة رأس السنة.
نتيجة الاستقصاءات والتحريّات، التي قامت بها مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، ومن خلال جهودها الحثيثة، تمكّنت من تحديد هوية المشتبه بهما، وتوقيفهما بتاريخ 30-12-2021، بعد أن داهمت دورية من المفرزة المذكورة محلًّا للصيرفة، في منطقة المصنع، بالقرب من الحدود، وهما مالك المحل وموظف لديه:
م. ح. (من مواليد عام 1985، لبناني)
أ. أ. (من مواليد عام 2000، لبناني)
ضُبط في المحل فحوصات "PCR" سلبية، شهادات لقاح ضدّ فيروس كورونا، وأختام بأسماء فنادق، جميعها مزوّرة، إضافةً إلى ضبط أجهزة حواسيب محمولة.
بالتحقيق مع الموقوفَين، اعترفا بتزوير ما يفوق الـ /100/ مستند من فحوصات وشهادات لقاح مقابل مبلغ /100/ ألف ليرة لبنانية للمستند الواحد، إضافةً إلى تزوير حجوزات فندقية وهمية للقادمين من سورية.
أودع الموقوفان مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته.
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