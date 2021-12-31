لبنان

وفد من أمل جال مهنئا باسم بري على قرى مسيحية في بنت جبيل

Lebanon 24
31-12-2021 | 08:35
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 جال وفد من قيادة حركة "أمل" بتوجيهات من رئيس مجلس النواب نبيه بري، على قرى وبلدات مسيحية في قضاء بنت جبيل للتهنئة بالأعياد، وضم الوفد المسؤول العمالي المركزي للحركة علي حمدان، عضو التفتيش المركزي كمال زين الدين، المسؤول التنظيمي للمنطقة علي خليل وأعضاء قيادة المنطقة السابعة الحركية والكشفية.
 
المحطة الأولى كانت في كنيسة عين إبل حيث كان في الإستقبال رئيس بلدية عين ابل عماد اللوس والأب حنا سليمان وفاعليات البلدة. أما المحطة الثانية فكانت في مقر بلدية رميش بحضور رئيس البلدية ميلاد العلم والأعضاء. وتابع الوفد جولته الى بلدة دبل حيث التقى رئيس البلدية إيلي لوقا والاعضاء، الأبوين يوسف نداف وفادي فلفلة، وفاعليات في كنيسة البلدة.
 
وخلال الزيارة أكد حمدان بإسم بري وقيادة حركة أمل "ضرورة التمسك بالتعايش الاسلامي المسيحي، حيث يجب أن تكون الحكمة في كل المواقف"، معتبرا انه "من الواجب اليوم العودة الى خطاب الامام السيد موسى الصدر الذي أراد أن يحفظ لبنان".
 
وكانت كلمات لرؤساء البلديات والفاعليات المسيحية شددت على "ضرورة التعايش ونشر المحبة والسلام ووحدة الصف".
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