لبنان

بشرى سارّة لمزارعي الموز في لبنان... هذا ما أعلنه الحاج حسن

Lebanon 24
31-12-2021 | 08:40
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أعلن المكتب الإعلامي لوزير الزراعة عباس الحاج حسن، في بيان، أن الحاج حسن "أجرى اتصالا بنظيره الأردني خالد موسى شحادة الحنيفات، حيث تم الإتفاق على تسهيل تصدير الموز اللبناني إلى الأردن"، وأن "الخطوة تأتي في إطار الجهود الأردنية الحثيثة في مساعدة القطاع الزراعي اللبناني والتي بدأت منذ سنوات طويلة وتوجت خلال هذا العام في موسمي التفاح والموز".
 
وشكر الحاج حسن باسمه واسم كل مزارعي لبنان "الأخوة الاردنيين" على "هذه اللفتة الكريمة".
 
 

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