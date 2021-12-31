24 ساعة كهرباء في هذه المنطقة

أعلنت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لامتياز شركة كهرباء جبيل، في بيان، انها ستؤمن التيار الكهربائي "بمناسبة عيد رأس السنة، 24/24 للمنطقة السياحية التجارية لمدينة جبيل من 31/12/2021 إلى 3/1/2022". وتمنت "ان تحمل السنة الجديدة الطمأنينة والأمان والسلام لجميع اللبنانيين، فيشع النور الحقيقي في القلوب لينير الطريق أمام مستقبل زاهر للجميع".