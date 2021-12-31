صورة تكشف.. هذا ما يحصل قرب مستشفى في طرابلس

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من محيط مستشفى دار الشفاء في أبي سمراء - طرابلس، حيث أظهرت ورشة تركيب ألواحٍ للطاقة الشمسية ستعمل على تغذية المستشفى بالكهرباء.