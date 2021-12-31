ختم 39 مؤسسة بالشمع الاحمر... إليكم حصيلة التدابير المتّخذة للحدّ من إنتشار "كورونا"

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنّه في إطار الاجراءات الوقائية للحدّ من انتشار فيروس "كورونا" التي تتخذها قوى الامن الداخلي منذ تاريخ 17-12-2021 لغاية اليوم، بلغ عدد المحاضر المنظمة 654، 525 محضرا بحقّ أشخاص غير ملقحين خالفوا قرار التجوّل، 129 محضرا بحقّ مؤسسات، و39 مؤسسة خُتمت بالشمع الاحمر.