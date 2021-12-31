لبنان

مولوي تفقد غرفة العمليات في الدفاع المدني: قضية تثبيت المتطوعين سلكت طريقها الصحيح

Lebanon 24
31-12-2021 | 09:19
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تفقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، غرفة العمليات في المديرية العامة للدفاع المدني، حيث إطلع على جهوزية العناصر والمتطوعين ليلة رأس السنة، وقال: كما وعدت فإن قضية تثبيت المتطوعين سلكت طريقها الصحيح وستجرى المباريات في القريب العاجل.
 
كذلك، زار مولوي مركز العمليات التابع للصليب الاحمر اللبناني في الحازمية وعايد المتطوعين، وقال: "تضحياتكم في ضمير جميع اللبنانيين الذين يجتمعون على محبتكم".

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