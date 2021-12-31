لبنان

عداد "كورونا" يضرب من جديد في لبنان.. عدد الإصابات الجديدة هائل!

Lebanon 24
31-12-2021 | 09:27
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4290 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 727930 حالة.
 
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