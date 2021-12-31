عداد "كورونا" يضرب من جديد في لبنان.. عدد الإصابات الجديدة هائل!

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4290 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 727930 حالة.