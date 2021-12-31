نقابة مستوردي ومصدري الخضار شكرت وزير الزراعة

شكرت نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان، في بيان، وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن على "الجهود التي بذلتموها مع الأردن الشقيق لإدخال الإنتاج اللبناني من تفاح وعنب وأفوكادو وقشطة ومؤخرا الموز، التي هي من ركائز الاقتصاد اللبناني، إلى الأسواق الأردنية. إن مجهودكم هذا يساعد على تقوية قطاع التصدير الذي يعتبر من أهم أوجه الاقتصاد المنتج الذي يدخل العملة الصعبة إلى البلد في هذا الظرف العصيب الذي يمر فيه بلدنا الحبيب".وختمت النقابة بيانها: "أدامكم الله ذخرا للوطن، للمزارع وللمصدر اللبناني، ولكم منا جزيل الشكر والتقدير والاحترام".