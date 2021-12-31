لبنان

أوامر من المولوي للقوى الأمنية ليلة رأس السنة.. هذا ما طلبه

Lebanon 24
31-12-2021 | 10:00
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توجّه وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي بمعايدة لكل ضباط وعناصر القوى الأمنية، مثنياً على تضحياتهم في هذه الظروف الصعبة. 
وخلال زيارته المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي"، شدّد المولوي على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن "الوضع الصحي دقيق وصعب". 
وأعطى مولوي الأوامر لإقامة الحواجز في المناطق كافة وتسيير الدوريات لحفظ الأمن والنظام لاسيما امام دور العبادة واماكن الاحتفالات، مشدداً على اتخاذ الاجراءات من قبل قطعات السير تجنباً لحصول حوادث سير ومنع القيادة تحت تأثير الكحول ومكافحة ظاهرة اطلاق النار ابتهاجاً منتصف الليل.

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