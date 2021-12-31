تحذير من قوى الامن للمواطنين: لا تطلقوا النار فهذا ما ينتظركم!

لمناسبة رأس السنة، طلبت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين عدم إطلاق النار، مع التأكيد على ملاحقة المُرتكبين، واتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم. وقالت إنّه "سيتمّ تعميم أسماء المُجرمين مُطلقي النار التّي ترِدنا من القطعات، للدلالة على تصرّفهم الإجرامي بحقّ المُجتمع".