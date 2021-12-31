لويس لحود: "كل التقدير للمزارع يلي عم بناضل بالارض"

غرد المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود عبر "تويتر": "نحنا عم نودع 2021 وعم نستقبل 2022: كل التقدير والتحية للمزارع يلي عم بناضل بالارض بكل لبنان. وتحية لفريق عمل وزارة الزراعة بالادارة المركزية وبالمصالح الاقليمية على التعاون اليومي عام 2021 رغم كل الظروف. بعايدكم على امل ان يحمل العام 2022 خلاص لبنان والانفراج الصحي والاقتصادي".