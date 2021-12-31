درويش: بالأمل والإرادة الصادقة ووحدتنا نتخطى الصعاب

غرد النائب الدكتور علي درويش عبر "تويتر": "مضى عام كان مليئا بالتحديات والأزمات المتراكمة، عملنا فيه على تخفيف أثرها قدر المستطاع والدعوة لنبذ الخلافات وتجنب تبعات الصراع الإقليمي. عام مضى تحمل فيه اللبنانيون الكثير من الضغوطات ولكن بالأمل والإرادة الصادقة ووحدتنا نتخطى الصعاب وينهض لبنان. وكل عام وانتم بخير".