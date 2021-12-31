لبنان

فيديو نادر من بيروت.. هكذا كانت أجواء ليلة رأس السنة عام 1973

Lebanon 24
31-12-2021 | 10:40
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نشرت صفحة "old beirut lebanon" على فيسبوك، مقطع فيديو يوثق أجواء الاحتفال بليلة رأس السنة في بيروت عام 1973.
 
ويظهر الفيديو لحظات عامرة بالفرح والسعادة، حيث غصت الشوارع بالسيارات والحانات والمطاعم بالساهرين. 
 
 
 
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