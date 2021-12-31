حادثةٌ تهز بعلبك.. مجهولون يسلبون 10 آلاف دولار لعسكريين في الجيش!

أقدم مجهولون ملثمون يستقلون سيارة رباعية الدفع من نوع "فوغ"، على سلب مبلغ مالي يقدر بحوالى 10 آلاف دولار أميركي لعسكريين في الجيش على طريق بلدة السعيدة - كفردان (قضاء بعلبك) قرب كسر مشيك، وفروا الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".