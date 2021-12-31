لبنان

حادثةٌ تهز بعلبك.. مجهولون يسلبون 10 آلاف دولار لعسكريين في الجيش!

Lebanon 24
31-12-2021 | 10:48
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أقدم مجهولون ملثمون يستقلون سيارة رباعية الدفع من نوع "فوغ"، على سلب مبلغ مالي يقدر بحوالى 10 آلاف دولار أميركي لعسكريين في الجيش على طريق بلدة السعيدة - كفردان (قضاء بعلبك) قرب كسر مشيك، وفروا الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
 

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