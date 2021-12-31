لبنان

المولوي يطلع على التدابير الأمنية لرأس السنة من داخل غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي

Lebanon 24
31-12-2021 | 11:01
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زار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي في ثكنة المقر العام - الأشرفية، بحضور اللواء عماد عثمان، حيث اطّلع على الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة ليلة رأس السنة.
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