المولوي يطلع على التدابير الأمنية لرأس السنة من داخل غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي

زار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي في ثكنة المقر العام - الأشرفية، بحضور اللواء عماد عثمان، حيث اطّلع على الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة ليلة رأس السنة.