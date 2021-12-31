عشية العيد... ماذا قال قائد الجيش

وجه قائد الجيش العماد جوزيف عون عشية رأس السنة رسالة إلى اللبنانيين قال خلالها: "نطوي الليلة صفحة ٢٠٢١ مع كل مآسيها وأزماتها، علّ ٢٠٢٢ تحمل معها الخير لجميع اللبنانيين، ومنهم العسكريون الذين لا يزالون يتمتعون بالإرادة والعزيمة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. كما نذكر كل العائلات التي فقدت أحباء لها هذا العام، عسى أن يحمل العام المقبل العزاء لقلوبهم".