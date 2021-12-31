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لبنان
انتشار لعناصر الدفاع المدني في صور للتدخل في حال حدوث اي طارئ
Lebanon 24
31-12-2021
|
11:12
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ينفذ عناصر من الدفاع المدني، معززين بالآليات، وبتعليمات من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وتوجيهات من المدير العام ريمون خطار، انتشارًا في مدينة صور ومنطقتها، للبقاء على الجهوزية الكاملة للتدخل في حال حدوث اي طارئ عشية ليلة رأس السنة.
يشار الى أن رقم الطوارئ للتبليغ عن أي مهمة إطفاء أو إنقاذ وإسعاف، هو 125.
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