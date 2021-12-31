لبنان

حادث مروع بين دراجة نارية ورانج روفر على طريق بعلبك... كيف بدا المشهد؟ (صورة)

Lebanon 24
31-12-2021 | 11:22
A-
A+
Doc-P-902652-637765720678262409.jpg
Doc-P-902652-637765720678262409.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع حادث سير بين دراجة نارية نوع كروس ورانج روفر على طريق عام بعلبك عند بلدة طليا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وأصيب صاحب الدراجة إصابة بليغة وقد نقل إلى أحد المستشفيات وحالته خطرة.
 
مواضيع ذات صلة
حادثةٌ تهز بعلبك.. مجهولون يسلبون 10 آلاف دولار لعسكريين في الجيش!
lebanon 24
01/01/2022 00:53:54 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير على طريق بعلبك الدولية عند بلدة بريتال ومعلومات أولية عن سقوط قتيل
lebanon 24
01/01/2022 00:53:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلاميون يتعرّضون لحادث سير في بعلبك.. من هم؟ (صورة)
lebanon 24
01/01/2022 00:53:54 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروع على طريق عين بورضاي - بعلبك (فيديو)
lebanon 24
01/01/2022 00:53:54 Lebanon 24 Lebanon 24

بعلبك

حادث

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:06 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2021-12-31
10:40 | 2021-12-31
09:56 | 2021-12-31
17:09 | 2021-12-31
16:59 | 2021-12-31
16:25 | 2021-12-31
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website