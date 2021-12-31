حادث مروع بين دراجة نارية ورانج روفر على طريق بعلبك... كيف بدا المشهد؟ (صورة)

وقع حادث سير بين دراجة نارية نوع كروس ورانج روفر على طريق عام بعلبك عند بلدة طليا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأصيب صاحب الدراجة إصابة بليغة وقد نقل إلى أحد المستشفيات وحالته خطرة.