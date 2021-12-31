صيدا شيعت والدة البزري وفاعليات سياسية وأمنية قدمت التعازي بالراحلة

شيعت مدينة صيدا، ثريا نديم الجوهري، أرملة الراحل الدكتور نزيه البزري ووالدة الدكتور عبد الرحمن البزري إلى مثواها الأخير في مقبرة صيدا الجديدة، حيث شاركت جموع غفيرة من الفاعليات والشخصيات وأبناء المدينة في وداعها.وتقبل البزري وعائلة الفقيدة التعازي، ومن بين المعزين والمتصلين: رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الرئيس فؤاد السنيورة، الرئيس تمام سلام، الوزير فراس ألابيض، والنواب: محمد رعد، ياسين جابر، جبران باسيل، عبد الرحيم مراد، ابراهيم عازار، بهية الحريري، أسامة سعد، زياد أسود، علي عسيران، ميشال موسى، طوني فرنجية، سليم خوري، آلان عون، فيصل الصايغ، جورج عطالله، أنور الخليل، أيوب حميد، والنائب المستقيل مروان حمادة، والوزراء السابقون: بشارة مرهج، ليلى الصلح حمادة، محمد المشنوق، زينة عكر، طارق الخطيب، جان لوي قرداحي، محمد جواد خليفة، غازي العريضي، جوزيف الهاشم، والنائبان السابقان بهاء الدين عيتاني وعباس هاشم، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، قائد الجيش العماد جوزيف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، المفتيون سليم سوسان، محمد عسيران ومدرار الحبال، المطران الياس كفوري، رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، وهيئات قضائية وعدد من السفراء، ممثلون عن البعثات الدبلوماسية الدولية والعربية، والمنظمات الدولية، وممثلون عن قيادة أحزاب لبنانية وفلسطينية: حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، منظمة التحرير الفلسطينية، الجبهة الديمقراطية، الحزب الديمقراطي الشعبي، قوات الفجر، والهيئات السياسية، ممثلون من الحراك المدني والشعبي، وشخصيات، ورؤساء بلديات، ومخاتير وممثلو نقابات ووفود من الجمعيات الاهلية المختلفة والعائلية وعدد من الإعلاميين.كما قدم التعازي كل من: الشيخ ماهر حمود، رندة بري، نازك الحريري ورباب الصدر.ونعت الراحلة: بلدية صيدا، تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا، جمعية جامع البحر، جمعية المواساة، رابطة أطباء صيدا، جمعية آل البزري، جمعية الحركة الشبابية للتنمية والسلام وجمعية آل شريدي.