انتشار واسع لعناصر قوى الأمن في طرابلس

تنفذ عناصر قوى الأمن الداخلي التابعة لسرية طرابلس، بإمرة قائد السرية العقيد عبدالناصر غمراوي، انتشارًا واسعًا في أحياء المدينة وشوارعها وساحاتها، وتقيم حواجز ثابتة ومتنقلة وتدقق بهويات المارة، وتسطر محاضر ضبط بحق المخالفين وتعمل على تنفيذ توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.