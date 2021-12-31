لبنان

حريق في مولد كهربائي في دملصا والأضرار مادية

Lebanon 24
31-12-2021 | 12:11
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اندلع حريق في مولد كهربائي في أحد المنازل في بلدة دملصا، وحضرت إلى المكان عناصر الدفاع المدني من مركز جبيل وعملت على إخماده، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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بلدة دملصا

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