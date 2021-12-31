لبنان

بلدية بيروت: فوج الإطفاء يستكمل اجراءاته الاحترازية عشية رأس السنة

Lebanon 24
31-12-2021 | 12:13
A-
A+
Doc-P-902668-637765748620508948.png
Doc-P-902668-637765748620508948.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، أنه "بناء على توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، واستكمالًا لمواكبته الإجراءات الأمنية والوقائية عشية ليلة رأس السنة، تمركزت آليات وعناصر فوج اطفاء بيروت، ابتداء من الساعة 15,00 من تاريخ 31-12-2021 في النقاط التالية: برج الغزال، ساحة الشهداء، سوديكو سكوير، عين المريسة وساحة ساسين. وقد أقام عناصر وضباط الفوج بمشاركة قائد الفوج العقيد ماهر عجوز حواجز محبة ثابتة لتوزيع الكمامات على المواطنين متمنين لهم دوام الصحة وعامًا سعيدًا".
 
من ناحية أخرى، قام فوج الاطفاء بإسعاف سيدة مسنة تعرضت لحادث صدم على تقاطع بشارة الخوري، وتم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:06 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2021-12-31
10:40 | 2021-12-31
09:56 | 2021-12-31
17:09 | 2021-12-31
16:59 | 2021-12-31
16:25 | 2021-12-31
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website