دوريات وحواجز للجيش في صور

ينفذ قطاع جنوب الليطاني في الجيش دوريات مكثفة وانتشارًا في منطقة عملياته، حيث يسير دوريات مؤللة ويقيم حواجز ثابتة لاسيما في شارع الكورنيش البحري في صور، حيث تتواجد المطاعم، حفاظًا على أمن المواطنين عشية رأس السنة.