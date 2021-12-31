لبنان

دوريات وحواجز للجيش في صور

Lebanon 24
31-12-2021 | 12:15
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ينفذ قطاع جنوب الليطاني في الجيش دوريات مكثفة وانتشارًا في منطقة عملياته، حيث يسير دوريات مؤللة ويقيم حواجز ثابتة لاسيما في شارع الكورنيش البحري في صور، حيث تتواجد المطاعم، حفاظًا على أمن المواطنين عشية رأس السنة.
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