قوى الأمن: للابتعاد عن إطلاق النار وإلا...

كتبت قوى الأمن الداخلي عى صفحتها على "تويتر": "لمناسبة رأس السنة ،#قوى_الأمن تطلب من المواطنين عدم إطلاق النار والابتعاد عن هذه الآفة القاتلة، حفاظاً على السلامة العامة، مع التأكيد على ملاحقة المُرتكبين على جميع الأراضي اللبنانية، واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللاّزمة بحقّهم".