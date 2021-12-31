لبنان

غياث يزبك عقب ترشيحه للانتخابات النيابية: ثقة جعجع بي شرف كبير ومسؤولية أكبر

Lebanon 24
31-12-2021 | 13:45
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عقب اعلان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رسميًّا، ترشيحه للانتخابات النيابية عن المقعد الماروني في دائرة الشمال الثالثة، أصدر المرشح  الزميل غياث يزبك البيان الاتي: قرار القوات اللبنانية ترشيحي إلى الانتخابات المقبلة وثقة رئيسها سمير جعجع بي، شرف كبير ومسؤولية اكبر. فالعمل كثير والشهداء كثر والقضية أمانة تصان بالقلوب والاجفان.. لكن ما يشجعني على قبول التحدي هو ان فلاحي منطقتي كثر ايضا واوفياء.. ومعهم سنحرث ارض اجدادنا وابطالنا ونحرسها.. وستزهر حتما.. الى الملتقى في ايار!"
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