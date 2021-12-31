دوريات مشددة لقوى الأمن في عكار ليلة رأس السنة

تقوم قطعات سرية درك حلبا في قوى الأمن الداخلي وبإشراف قائد سرية حلبا المقدم اسماعيل الايوبي وضباط وعناصر حلبا بتسيير دورياتها المكثفة في مختلف البلدات العكارية بهدف توفير الأمن والامان، وذلك تنفيذا لقرار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، مما بث جوا من الطمأنينة لدى المواطنين والمصلين.كما تقيم حواجز ثابتة ومتنقلة وتدقق بهويات المارة، وتتأكد من شهادات لقاح الكورونا والإلتزام بالإجراءات الصحية، وتسطر محاضر ضبط في حق المخالفين.