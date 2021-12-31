محمد سليمان: أملنا بالعام الجديد أن تزول مآسي لبنان واللبنانيين

قال النائب محمد سليمان في رسالة وجهها بمناسبة العام الجديد 2022: "أهنئكم جميعا بالسنة الجديدة وكلي أمل بأن يجعلها الله سنة خير وسلام على لبنان واللبنانيين".أضاف: "أمنياتي أن يحمل العام الجديد الفرج والخلاص لوطننا الحبيب، فتحل أزماته جميعها. كما أتمنى أن يحمل العام الجديد إلى أهلنا الخير والصحة والعافية، فتزول مآسيهم وتفتح أمامهم أبواب الرجاء بغد أفضل".وختم: "كل عام ووطننا وشعبنا بألف خير".