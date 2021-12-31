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لبنان
قائد الجيش جال على بعض الوحدات المنتشرة على الأرض
Lebanon 24
31-12-2021
|
16:25
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جال قائد الجيش، العماد جوزف عون، مساء وفي ليلة رأس السنة على بعض الوحدات المنتشرة على الأرض.
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