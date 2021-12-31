إطلاق رصاص متقطّع في طرابلس

تشهد مدينة طرابلس اطلاق رصاص متقطّع في عدة مناطق من المدينة، ما أدى لسقوط العديد من الرصاصات الطائشة على شرفات المنازل وإصابة عدة سيارات.

وقد تحوّل الرصاص الى متواصل ما أدّى الى سقوط إصابة تعمل فرق الاسعاف على نقلها الى المستشفى.