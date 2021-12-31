لبنان

إطلاق رصاص متقطّع في طرابلس

Lebanon 24
31-12-2021 | 16:59
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تشهد مدينة طرابلس اطلاق رصاص متقطّع في عدة مناطق من المدينة، ما أدى لسقوط العديد من الرصاصات الطائشة على شرفات المنازل وإصابة عدة سيارات.
وقد تحوّل الرصاص الى متواصل ما أدّى الى سقوط إصابة تعمل فرق الاسعاف على نقلها الى المستشفى.
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