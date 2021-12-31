لبنان

إلقاء قنبلة في محيط نهر أبو علي

Lebanon 24
31-12-2021 | 17:09
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قام مجهولون بإلقاء قنبلة في محيط نهر ابو علي في التبانة. كما سجّل دوي انفجار قنبلة أخرى في شارع الجهاد في التبانة.
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