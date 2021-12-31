لبنان

فوج التدخّل يضرب طوقاً أمنياً حول بلدة بريتال وحورتعلا

Lebanon 24
31-12-2021 | 18:21
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تضرب قوّة كبيرة من فوج التدخّل طوق حول بلدة بريتال وحورتعلا تمهيداً لمداهمة مطلقي النار في البلدتين.
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