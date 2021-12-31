لبنان

إطلاق النار على مقهى في مار مخايل وإصابة ٥ أشخاص

Lebanon 24
31-12-2021 | 18:32
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تتحدث معلومات عن أن سيارة أطلقت النار على أحد المقاهي بالقرب من كنيسة مار مخايل وأصابت 4 شبان كانوا بداخله.
.وقد أصاب الرصاص أحد المتواجدين داخل المطعم الملاصق للمقهى
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اطلاق نار

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