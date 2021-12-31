إطلاق النار على مقهى في مار مخايل وإصابة ٥ أشخاص

تتحدث معلومات عن أن سيارة أطلقت النار على أحد المقاهي بالقرب من كنيسة مار مخايل وأصابت 4 شبان كانوا بداخله.

.وقد أصاب الرصاص أحد المتواجدين داخل المطعم الملاصق للمقهى