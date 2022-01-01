لبنان

إليكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف للعام 2022.. هذا ما قالته عن الدولار والرواتب! (فيديو)

Lebanon 24
01-01-2022 | 03:00
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أطلت ليلى عبد اللطيف عبر شاشة "الجديد" ليلة رأس السنة مطلقة توقّعات جديدة للعام 2022 .

 

إليكم أبرز ما توقعته:

الفرج قادم لأغلب الموظفين.

 

أزف البشرى للبنانيين عامة وللعسكريين بصورة خاصة بإقرار رفع الرواتب والأجور في العام المقبل.

 

الدولار أمام قفزة جنونية ثانية.. "50 وما فوق" حتى تثبيت سعر الصرف بعد شهر 5 أو 6.

 

لبنان سيشهد إحباط محاولة إغتيال وحداداً في الطائفة المسيحية.

 

لبنان "رح يرجع يضوي بأيادٍ فرنسية".

 

سنسمع من جديد "شكراً قطر" ووجوه سياسية مألوفة ستغيب عن الساحة".

 

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سيكون صاحب الكتلة النيابية الأكبر مسيحياً ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية سيكون له كتلة وازنة في المجلس.

 

هنيبعل القذافي سيخرج قريباً من لبنان والرئيس نبيه برّي في قلب هذا الحدث بدور إيجابي.

 

وعن معركة رئاسة الجمهورية المقبلة أشارت إلى وجود إسمين لرئاسة الجمهورية هما رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون.

 

عربيا ودوليا:

بشرى سارة للسوريين من الرئيس السوري بشار الأسد.

 

أجسام غريبة سريعة نراها تتجول في الهواء في إحدى الدول.

 

هزة أرضية في مصر تصل ارتداداتها إلى الأراضي المحتلة تسبب حالة من الذعر".

 

للاطلاع على التوقعات كاملة شاهدوا الفيديو

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