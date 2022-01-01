حشّاش يجري ٥٠ اتصالا يوميا ب" المروِّج" وهذا هو السبب

كتب المحرر القضائي:

في محلة النهر، أوقفت القوى الأمنية المتّهم المحكوم عليه رالف.ع (لبناني) بعد أن ضبطت بحوزته كمية من المظاريف البيضاء الفارغة عدد ١٣ وأوراق بيضاء صغيرة مدوّن عليها: طب كرت- باز- حبوب- أجنبي.وبالتحقيق معه لدى فصيلة درك النهر، ولاحقاً لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، إعترف بتعاطيه مادتي الحشيشة والكوكايين وبإستحصاله عليها من المتّهم علي.م ( لبناني) الملقب ب"دوشكا" والذي يستخدم أرقام هواتف عدة.وبالتدقيق في هواتف المحكوم عليه رالف.ع، ثبُت حصول تواصل كثيف مع هواتف المتّهم علي.م بشكل يومي، بمعدل ٥٠ إتصالاً، وقد برّر هذا الأمر بأنه بهدف الإستدلال على مكان تسلّمه المخدرات بقصد تعاطيها وليس ترويجها.وقد تخلّف المتّهم علي.م عن المثول في مرحلتي التحقيق الأولي والإستنطاقي، فصدر حكم غيابي بحقه قضى بتجريمه بجناية المادة ١٢٥/ مخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به، وتغريمه مبلغ ١٠٠ مليون ليرة لبنانية، وتجريده من حقوقه المدنية.وبعد إلقاء القبض عليه، إقتضى الأمر إسقاط الحكم الغيابي عنه ومحاكمته وجاهياً.وفي الجلسة العلنية، إعترف المتّهم علي.م بما أُسند اليه في مضبطة الإتهام، مضيفاً أنه يعمل لصالح عدد من التجار في مجال ترويج المخدرات.هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية المنتدبة لما أيوب حكمت بالإجماع بتجريم المتّهم علي.م بالجناية المنصوص عنها في المادة ١٢٥/ عقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به، وتغريمه مبلغ ١٠٠ مليون ليرة لبنانية، ومنحه الأسباب التخفيفية سنداً للمادة ٢٥٣/ عقوبات، وتخفيض العقوبة المقضي بها والصادرة بحقه الى الأشغال الشاقة مدة ست سنوات، والغرامة الى خمسة ملايين ليرة لبنانية على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي.