باسيل يرفع مستوى الاشتباك السياسي مع حزب الله





من الواضح ان "التيار الوطني الحر" يريد من حزب الله ان يكون في اصطفاف كامل معه في بعض القضايا الداخلية والتي تعطيه دفعا قبل الانتخابات النيابية المقبلة، وهذا ما لا قدرة للحزب على فعله بسبب تحالفه مع "حركة امل" وحرصه على هذا التحالف. حتى ساعات متأخرة من ليل امس لم تكن الاتصالات الحاصلة بين حزب الله و"التيار الوطني الحر" قد وصلت الى نتيجة ايجابية حاسمة تضع حدا للاشتباك الاعلامي المستمر بين الطرفين منذ عدة اسابيع والذي تظهر بشكل واضح بعد كلمة رئيس التيار جبران باسيل قبل ايام.من الواضح ان "التيار الوطني الحر" يريد من حزب الله ان يكون في اصطفاف كامل معه في بعض القضايا الداخلية والتي تعطيه دفعا قبل الانتخابات النيابية المقبلة، وهذا ما لا قدرة للحزب على فعله بسبب تحالفه مع "حركة امل" وحرصه على هذا التحالف.

من هنا، وبحسب مصادر مطلعة فإن روحية كلمة باسيل المتوقعة غد الاحد ستكون عبارة عن تصعيد سياسي كبير في وجه حركة امل، اذ يبدو ان الاشتباك مع عين التينة سيكون عنوان المعركة الانتخابية العونية.

وترى المصادر ان باسيل سيكون له كلام عالي اللهجة تجاه حزب الله من دون ان يعلن الانفصال عنه او انتهاء التحالف، بل على العكس سيحاول الايحاء بأنه حريص على العلاقة ويريد تطويرها خلال فترة وجيزة، لتكون وثيقة التفاهم فاعلة في ما يخص القضايا الداخلية.