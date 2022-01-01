لبنان

جورج مفقود... هل من يعرف عنه شيئاً؟

Lebanon 24
01-01-2022 | 02:22
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فُقد الشاب جورج طوني يوسف من بلدة حكر الشيخ طابا.
وطلب اهله ممن يعرف عنه أي شيء التبليغ على الرقم 76315354 أو تبليغ القوى الأمنية.
 
 
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