إطلاق نار ورمي قنابل وإصابة أشخاص... هكذا كانت ليلة رأس السنة في طرابلس

أفاد مندوب "لبنان24" أن مدينة طرابلس شهدت مساء امس، وكما كل سنة، اطلاق رصاص كثيف منذ الساعة الثامنة مساء حتى حوالي الساعة الواحدة فجراً، بالاضافة لرمي قنابل وذلك احتفالاً بالسنة الجديدة.وقد تنوع اطلاق الرصاص من اسلحة خفيفة ومتوسطة، بالاضافة لقيام مجهولين برمي ٤ قنابل يدوية في مجرى نهر ابو علي، وفي احد شوارع منطقة التبانة من دون سقوط اصابات.وقد بلغت حصيلة الاصابات البشرية نتيجة الرصاص العشوائي ٣ اصابات طفيفة، بالاضافة لاضرار مادية بزجاج السيارات وشرفات المنازل.وبالرغم من التحذيرات التي اطلقتها وزارة الداخلية وقيادة الجيش وقوى الامن الداخلي بالاضافة لعدد من مشايخ المدينة والجمعيات، الا ان بعض المواطنين لم يلتزموا.هذا وقد نفذت وحدات الجيش والمخابرات مداهمات عدة في مناطق التبانة والزاهرية والقبة وابي سمراء وباب الرمل ومحيطها، حيث تمكنت من توقيف ١٢ شخصا، بين مطلقي للنار، واشخاص بحوزتهم اسلحة في سيارتهم.