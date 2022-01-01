لبنان

"إجتياح كورونا" يجعل الاقفال العام خيارا متقدما

Lebanon 24
01-01-2022 | 02:38
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كتبت النهار:
 
استقبل لبنان السنة 2022 بعداد كورونا مسجلاً اعلى الأرقام القياسية في اليوم الأخير من سنة 2021 اذ سجلت 4290 إصابة و17 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. بذلك، وبعدما بات معدل الإصابات خارقا سقف الأربعة الاف يوميا بدا لبنان في سباق مع قرار الاقفال القسري الذي امتنعت الحكومة حتى الآن عن اتخاذه لتمرير فترة الأعياد ولكن مع الأعداد الكبيرة المتوقعة من المصابين بعد ليلة رأس السنة والوضع الكارثي الذي ستتعرض له المستشفيات المنهكة فان امكان الاضطرار الى اتخاذ تدبير الاقفال العام قسرا مجددا سيصبح كبيراً جداً.
 
المصدر: النهار
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