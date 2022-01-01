حزب يتحرك "أمنياً" ليلة رأس السنة

لوحظ خلال ليلة رأس السنة قيام أحد الأحزاب البارزة بتسيير دوريات أمنية طوال فترة الليل.

وتألفت هذه الدوريات من سيارات مصفحة وأخرى من دون لوحات، في حين غاب عن المنطقة التي وجدت فيها تلك الدوريات أي حضور للجيش او لقوى الأمن الداخلي .