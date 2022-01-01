الانتخابات "تنفض الغبرة عنها"

فوجئت اوساط اعلامية بعودة الكثير من الوجوه السياسية المنسية الى الساحة الاعلامية، واضعة ذلك في اطار التحضير للانتخابات النيابية، إما من خلال ترشح هذه الشخصيات بنفسها، أو تسويق من يرغب بالترشح من افراد العائلة.