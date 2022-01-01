لبنان

الانتخابات "تنفض الغبرة عنها"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-01-2022 | 04:45
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فوجئت اوساط اعلامية بعودة الكثير من الوجوه السياسية المنسية الى الساحة الاعلامية، واضعة ذلك في اطار التحضير للانتخابات النيابية، إما من خلال ترشح هذه الشخصيات بنفسها، أو تسويق من يرغب بالترشح من  افراد العائلة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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