حساب الطلبية... "مع كباية أو بلا؟"

مع ارتفاع سعر صرف الدولار ، يقوم بعض أصحاب المحال التجارية، وخصوصا المطاعم والسناكات باحتساب ادنى التفاصيل ضمن تكاليف " الطلبية".

وفي هذا الإطار، بدأ بعض" السناكات" الذي كان يقدم البطاطا كهدية الى الزبون، باحتساب تكلفة "كباية البلاستيك" على الزبون، حيث يتم سؤاله: "طلبيتك مع كباية أو بلا كباية"، في واقع غير مسبوق في لبنان.