لبنان

حساب الطلبية... "مع كباية أو بلا؟"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-01-2022 | 05:15
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مع ارتفاع سعر صرف الدولار ، يقوم بعض أصحاب المحال التجارية، وخصوصا المطاعم والسناكات باحتساب ادنى التفاصيل ضمن تكاليف " الطلبية".
وفي هذا الإطار، بدأ  بعض" السناكات" الذي كان يقدم البطاطا كهدية الى الزبون،  باحتساب تكلفة "كباية البلاستيك" على الزبون، حيث يتم سؤاله: "طلبيتك مع كباية أو بلا كباية"، في واقع غير مسبوق في لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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