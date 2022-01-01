توقعات ماغي فرح لـ2022... سنة دقيقة سيعيشها مولود هذا البرج وأحزان في نهاية العام

مع نهاية عام وبداية آخر، يتمنى الكثير منا أن يكون العام الجديد أفضل من سابقه ونحاول استقباله بروح إيجابية علّه يحمل معه كل الخير والبركة. وفي كل عام، تتغير حركة الأفلاك والكواكب، مما يؤثر في الأبراج. ماغي فرح، الاعلامية الكبيرة والباحثة في علم الفلك والأبراج، تقول إن عام 2022 سيكون أفضل من عاميّ 2020 و 2021، على كل الأصعدة. وتحدثت في كتابها الجديد لعام 2022 عن أبرز الأحداث والمفاجآت التي تنتظر كل برج من الأبراج الاثني عشر على الصعيدين العاطفي والمهني. وأشارت في توقعاتها الى أن الأبراج الأكثر حظاً في عام 2022 هي الثور والعقرب والأسد والجدي.

برج الحملعام الحرية والتجدد والنجاحيشهد مولود برج الحمل سنة من التفاؤل والأمور الإيجابية التي ترافقه بعد سنوات من الخضات. وبما أنه لا يحب البقاء وحيداً، سيفكر بالسفر ويستمتع بلقاءات جديدة ويُشعل الحب نيرانه في قلبه من جديد. في السنة الجديدة سيتمكن مولود برج الحمل من تحقيق ذاته وستزدهر أعماله وتسير على سكة جيدة وتتقدم مشاريعه وتحقق استثماراته النجاح والأرباح، شرط العمل بجدية ووعي وحكمة. ستكون سنة 2022 مليئة بالأسفار والاتصالات الخارجية، وقد يحمل بعض مواليد هذا البرج بطولة في مجال فني أو رياضي ويحققون تقدماً سياسياً لمن يهتم بالسياسة .ابتداءّ من شهر أيلول يشهد مولود برج الحمل تغييراً في العمل أو قد ينتقل من مكان الى آخر أو يكون هناك تعديل في المؤسسة التي يعمل فيها.برج الثورعام الحسم والانطلاق نحو الجديدمولود برج الثور هو الأكثر حظاً في الحب عام 2022 لأنه الوقت المناسب للزواج، ولاسيما الأشهر الثلاث الأخيرة من العام. ولكن بقدر ما ينسجم مولود الثور مع الحب ويمتلئ قلبه شغفاً بالشريك، يهمل العمل بعد شعوره بالروتين القاتل. في العام 2022، يخوض مولود برج الثور مجالات جديدة ويقدم على مشاريع حديثة فتتوسع دائرة معارفه، ويبرز في مجالات مهنية وفنية وتجارية. يحصل على ما يرغب به خلال شهر شباط 2022 . يكون حدسه ممتازاً في مجال البناء والعقارات ويحقق أرباحاً مالية كبيرة في هذه المجالات.برج الجوزاءعام الانقلابات الجذرية والخيارات المفاجئةفي العام 2022، يودّع مولود برج الجوزاء مرحلة من حياته، ليبدأ أخرى جديدة أكثر وعداً، ولو أنّ هذا الأمر يسبب بلبلة وإرباكاً ويولّد نزاعات، يصادف مولود الجوزاء الحب عام 2022 ، حيث يجد الفرصة الذهبية في الحب خلال النصف الثاني من العام، ويبدأ بعروض الإثارة لجذب الشريك إليه.أفضل فترة لتصحيح أوضاعه هي ما بين أول السنة ومنتصف شهر آب، حيث ينصحه الفلك بعدم تضييع الوقت في هذه الفترة. قد يجري مولود الجوزاء الكثير من المفاوضات والعمليات المالية والاستثمارات والتعديلات التي تتكلل بالنجاح. وقد يتعاون مع أطراف غريبة عن محيطه في مشاريع جديدة، أو يفضل العمل في الخارج . يكون شهر آذارشهر البدايات الجديدة، فيما يحمل شهر حزيران/يونيو أخباراً جيدة. أما شهر تموز/يوليو فيشير الى إنقلاب لمصلحته. تكون الفترة بين منتصف آب الى منتصف أيلول فترة لتوظيف الأفكار في بعض المجالات المميزة، وبشكل عام فإنّ الحدس هو سلاح مولود الجوزاء لعام 2022 .برج السرطانعام الانتفاضة والتغييرات المصيريةيقسم العام 2022 الى مرحلتين بالنسبة إلى مولود السرطان. المرحلة الأولى من بداية 2022 وحتى منتصف شهر آب 2022 تشهد حصول أشياء جديدة وتنقل مولود السرطان إلى موقع أفضل وإنما مع بعض العوائق والصعوبات والخضات والفترات الحساسة في شهر آذار/مارس وشهر تموز/يوليو.في المرحلة الثانية، تتبدل الأمور لمصلحة مولود برج السرطان وتُفتح أمامه أبواب وافاق جديدة مليئة بالحظ تحرره من الضغوط السابقة . يكون النجاح حليف مولود برج السرطان ويتلقى الكثير من العروض المغرية في آواخر العام، ويخوض نشاطات جديدة في مجال المال والاذدهار والاستثمارات الناجحة. وفي الإجمال، تكون أشهر الصيف الأفضل لمولود برج السرطان بحيث يحقق الابداع، وخاصة الذين يعملون في الميادين الاستثنائية.برج الأسدعام الحظوظ الكبيرة والفرص السعيدةشهر آب هو شهر التبديل الجذري في حياة مولود برج الأسد وشخصيته. قد تخطر في باله فكرة تجعله ينجز عملية مهمة أو يباشر في مشروع استثنائي. يتعين على مولود برج الأسد أن يدرك أنّ كل توجه غير تقليدي سيزيده إزدهاراً ويدفعه إلى بلوغ الترقية أو المراكز المهمة. تكون السنة جيدة جداً للاستثمارات العقارية والتجارة والإعلام والفن .الفترة بين تموز/يوليو وآب/أغسطس هي الأقل توهجاً، ولكن مولود برج الأسد سيخرج منتصراً في نهاية العام. تحمل سنة 2022 عموماً الكثير من الآمال والأحلام والحظوظ على الأصعدة العائليّة الماديّة والعاطفيّة، ولكن الحب والرومانسية يأتيان دوماً في المرتبة الثانية خلال هذا العام. لذا، يجدر بمولود الأسد أن يوطّد علاقته مع الشريك والاهتمام به أكثر.برج العذراءعام الجهود الكبيرةبعد منتصف آب، تتضح الأمور بالنسبة إلى مولود العذراء فتتحسن أوضاعه وتتسارع خطواته. لكنه قد يضطر قبل ذلك إلى التعامل مع الظروف المفاجئة ولن يجد الاستقرار والسلام في الأشهر الأولى من عام 2022. عليه التروي والحذر والتحلي بالواقعية وعدم المغامرة في استثمارات غير مضمونة والانتظار حتى شهر آب حيث تتحول الأمور لمصلحته فيحرز نجاحاً مهماً ويتمتع بدعم كبير. السنة مليئة عموماً بالصراعات مع سلطة معينة أو إدارة او مرجعية كبيرة أو اقتصادية. لذا، يجدر بمولود العذراء توخي الحذر من عمليات النصب والاحتيال، وعليه التكيف مع الظروف التي ستحيط به.برج الميزانعام الانتقال من الظلام الى النورالأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 تتطلب من مولود برج الميزان الكثير من الهدوء والحذر والإدارة الحكيمة للشؤون المهنية والمالية. تكون الفترة بين شباط ونيسان دقيقة جداً ولذلك يتعين على مولود برج الميزان تجنب العواصف وعدم التدخل في المناوشات.الخبر الجيد هو هو أنّ كوكب أورانوس سيكف عن إزعاج مولود الميزان بعد 11 آب وسيشهد الكثير من التقدم والازدهار المالي. قد يستفيد مولود الميزان من مشاكل تطال مؤسسات أخرى ويستغل هذه الفرص بحيث يحوّل بعض الانهيارات إلى نجاح.برج العقربعام التخلص من الأزماتبرج العقرب هو أحد الأبراج المحظوظة جداً في عام 2022. لا شيء سيعيق تحركاته ونجاحه وثقته في نفسه، لأن كل شيء ممكن عام 2022. يستقطب مولود العقرب الإعجاب والتأييد والتصفيق والأرباح، ويلتقط الفرص المناسبة في الوقت المناسب. وحده جوبيتير قد يعاكس مولود العقرب حتى شهر آب ويخفف من اندفاعه، لكنه يتوصل الى إحراز نجاح كبير في كل المجالات. يذكر أنّ الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2022 تحمل حظاً كبيراً ومفاجآت سارة لمولود العقرب.برج القوسعام استثنائيهذه السنة، تطرأ تغييرات كثيرة مربكة في حياة مولود القوس على مختلف الأصعدة ولكن سرعان ما يعرف أنّها لمصلحته حتى لو هزته في البداية. يحذره كوكب ساتورن من عمليات إستثمارية غير مدروسة ومن توظيف ماله بطريقة متسرعة. يتوجب على مولود برج القوس الانتباه من الكاذبين والسارقين والمراوغين والمحتالين خاصة في أواخر سنة 2022 . أما تناغم ساتورن وأورانوس فيعني انقلابات مهمة جداً في حياة مولود القوس، إضافة إلى مشاريع جديدة ومفاجآت مميزة في العمل، وأرباح غير متوقعة، وأسفار وعمليات إستثمارية ومالية وخاصة في شهر آب. وتكون هذ الفترة مميزة للبحث عن عمل أو منزل أو مكان إقامة جديد.وتابعت، الأشهر الثلاثة الأولى والأخيرة من 2022 ستكون دقيقة على مولود برج القوس وقد يعيش بعض الأحزان أو الهموم، لكن الجهود التي سيقوم بها هذه السنة ستُكلّل بالنجاح. بين أيار وتشرين الأول سيعيش أوقاتاً جميلة جداً. سينهمك بمشاريع متفرقة وقد ينتقل بعيداً أو يشهد تغييراً في مكان عمله. بين كانون الثاني ونيسان سيعيش ارتباطاً أو مصالحة أو عودة إلى الماضي.