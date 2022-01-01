لبنان

كبتاغون و"حشيش" واشتباكات... هذا ما حصل على الحدود السورية اللبنانية

Lebanon 24
01-01-2022 | 04:30
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أمس الجمعة بأن الجهات المختصة أحبطت عملية تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بريف دمشق كانت معدة للتهريب خارج البلاد.

ونقلت "سانا" عن مصدر في الجهات المختصة قوله: "بعد المتابعة الدقيقة ونصب الكمائن في المناطق المجاورة لجرود القلمون المتاخمة للأراضي اللبنانية، تمت ملاحقة مجموعة من المهربين بحوزتهم حمولات مشبوهة، وصولا لاشتباك معهم بالنيران أدى إلى إلقاء القبض على عدد منهم وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة".

وأوضح المصدر أن المواد المضبوطة تحتوي على كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون والحشيش، لافتا إلى إحالة المهربين إلى القضاء المختص.

 
 

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