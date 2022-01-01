لبنان

بيانٌ من الصليب الأحمر حول حوادث ليلة رأس السنة...ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
01-01-2022 | 05:07
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أعلن الصليب الأحمر في بيان، أنه "استجاب ل 396 حالة إنسانية ووزع 56 وحدة دم"، وجاء في البيان: "ككل عام ومواكبة للاحتفالات لمناسبة حلول العام الجديد وتلبية لنداءات الإغاثة الطارئة والفورية، فقد وضع الصليب الأحمر مراكز فرق الإسعاف والطوارئ وغرف عملياته في حالة من الجهوزية التامة على معظم الأراضي اللبنانية، مدعمة بالمسعفين الذين بلغ عددهم ما يقارب 481 مسعفا ومسعفة وحوالى 112 سيارة إسعاف. وتلقت الفرق النداءات على رقم الطوارئ 140 وبلغ عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها أو الاستجابة لها من قبل الصليب الأحمر من الساعة 2,00 من بعد ظهر أمس الجمعة 31 كانون الأول حتى الساعة 7,00 من صباح اليوم السبت في الاول من كانون الثاني ما مجموعه 396 حالة إنسانية موزعة كما يلي:
26 إصابة من حوادث السير. 
حالة واحدة سكر وتقيؤ وإعياء. 
18 حالة قلب. 
9 حالات إحياء قلبي رئوي. 
245 مهمة طارئة متنوعة. 
97  مهمة إسعاف عادية. 
 
إشارة الى أن عدد حوادث السير المبلغ عنها لعمليات الصليب الأحمر بلغت 19 حادثا. 
 
كما لبى مركزا الدم اللذان واكبا ليلة رأس السنة، في بيروت (سبيرز) وطرابلس، الطلب على وحدات الدم وفق الطلبات الواردة من المستشفيات وقد بلغ عدد وحدات مشتقات الدم التي تم توزيعها  56 وحدة دم، خلال الفترة الممتدة من بعد ظهر أمس الجمعة حتى صباح اليوم السبت. 
 
ولا يزال الصليب الأحمر مستمرا في أداء مهماته الإنسانية وفي تلبية النداءات على رقم الطوارئ المجاني 140.

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