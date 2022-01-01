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لبنان
بلدية جبيل تُعلن عن استكمال أعمال الصيانة خلف السرايا
Lebanon 24
01-01-2022
|
05:28
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أعلنت بلدية جبيل - بيبلوس في بيان، أنها "تستكمل أعمال صيانة الطريق خلف السرايا، قبل انتهاء عطلة الأعياد لعدم إزعاج المواطنين".
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