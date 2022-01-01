لبنان

رسالة عالية اللهجة من المطران عودة إلى من "يُعيق قيامة الدولة"!

Lebanon 24
01-01-2022 | 06:02
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اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، أنّ "من لا يحاسب المسيئين إلى الدولة وسيادتها وهيبتها شريك في الإساءة إلى الدولة، ومن يعيق قيامة الدولة أو يصادر قراراها أو يورّطها في نزاعات هي بغني عنّها، لا يعمل من أجل مصلحتها".

وأشار إلى أنّ "المطلوب رجال دولة يتحلّون بالشجاعة والإقدام".

ورأى عودة، أنّ "من يدّعي العفّة لكنّه يغطّي الفاسدين هو فاسد ومذنب مثلهم، ومن يغضّ الطرف عن سلاح خارج الشرعية مجرم بحق الوطن".
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